Rita De Crescenzo protagonista dell’ennesimo show che ha come palcoscenico la città di Napoli. La tiktoker ha girato il videoclip della sua ultima canzone “Guagliù menate ‘o sale” nel cuore del centro storico. Vestita di bianco e accompagnata da Vincenzo Schizzo ha bloccato i vicoli partenopei.

Rita De Crescenzo gira nuovo videoclip

Non è la prima volta che la De Crescenzo blocca la città per girare un suo videoclip. L’ultima volta a bordo di una limousine ha girato per il lungomare, paralizzando letteralmente il traffico e senza avere alcuna autorizzazione. Questa volte le riprese sono state fatte in quella che sembra essere una zona pedonale, ma non si sa se abbia chiesto qualche permesso per fare riprese in strada.

Il video di Rita De Crescenzo che gira per i vicoli di Napoli è stato condiviso dalla pagina Facebook “Poteva succedere ovunque e invece…”. Numerosi i commenti negativi da parte di chi attacca la tiktoker perché rappresenterebbe la parte ‘brutta’ della città.

La De Crescenzo qualche giorno fa si era fatta notare per un altro dei suoi ‘show’. Questa volta aveva provato a bordo di un gommone a raggiungere lo yacht, rivelatosi poi sbagliato, sul quale ci sarebbero dovuti essere Jennifer Lopez e Ben Affleck. In quell’occasione in tanti avevano commentato così: “Una brutta figura internazionale”.

