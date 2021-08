0 Facebook Ignazio Moser pubblica lo scontrino di una cena a Ibiza, l’attacco e la risposta: “Era chiaro” Spettacolo 2 Agosto 2021 21:34 Di redazione 2'

Ignazio Moser è stato bersagliato da attacchi sui social. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez si trova a Ibiza per una vacanza con gli amici, tra tuffi in barca, serate e aperitivi, sembrerebbe che si stia proprio divertendo.

Ignazio Moser in vacanza a Ibiza

Una delle sue ultime storie ha però scatenato un’accesa polemica. Ignazio ha condiviso uno scontrino di una cena in un ristorante molto in di Ibiza e taggando l’amico, Nicola Ventola, ha scritto: “Paghi tu”. Ad accendere la polemica è stato il prezzo condiviso così sui social, una tavolata dal valore di 6.800 euro. Immediati i commenti da parte dei followers che l’hanno molto criticato.

“Che caduta di stile”, “Vergogna“, “Che schiaffo alla miseria”, questo il genere di commenti contro il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ignazio Moser poco dopo ha voluto spiegare cosa fosse accaduto in una serie di storie in cui ha detto: “Ragazzi ma pensavo fosse evidente che era uno scherzo che abbiamo fatto a Nicola, non era vero lo scontrino”. Dunque non ci sarebbe stata nessuna cena di lusso, sempre che non si sia trattato di una ‘pezza a colori’. Ma questo potrebbe saperlo solo lui e i suoi amici.