Paura a Ischia, uomo si tuffa in mare e non riemerge: recuperato tra le onde

Momenti di terrore si sono vissuti questo lunedì pomeriggio a Ischia, a largo di Citara. Un uomo si era tuffato in mare e non è più risalito. A causa delle onde e delle correnti il bagnante non è riuscito a raggiungere la spiaggia. Immediata la segnalazione alla Sala Operativa della Direzione marittima della Campania.

Bagnante si tuffa a Ischia e non riesce a tornare in spiaggia

Sul posto è giunta una motovedetta, un militare della Guardia Costiera di Forio ha avvistato l’uomo che non riusciva ad arrivare a un punto fermo. L’ha raggiunto a bordo di un pattino di salvataggio e grazie all’aiuto di un bagnante è riuscito a soccorrere il malcapitato.

L’uomo è stato recuperato vicino agli scogli, ma a causa delle onde non è stato facile farlo salire sull’imbarcazione. Con non poche difficoltà il militare e il bagnante hanno messo in salvo il malcapitato, portandolo in spiaggia.