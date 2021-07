0 Facebook Rita De Crescenzo non perde un’altra occasione per far vergognare i napoletani: “Non ne possiamo più” Lo show della tiktoker davanti a uno yacht, che non era quello di Jennifer Lopez e Ben Affleck, offende ancora una volta Napoli e i suoi cittadini News 30 Luglio 2021 13:45 Di Sveva Scalvenzi 3'

Si torna a parlare ancora di Rita De Crescenzo, la tiktoker i cui video sono diventati inspiegabilmente virali sui social, specchio di una volgarità disarmante che fa emergere il peggior lato di Napoli. Una città che si è sempre distinta per la sua cultura e per un folclore originale, che non ha nulla a che vedere con quello mostrato dalla tiktoker, e che oggi fa da sfondo a show dal gusto orrido di personaggi come la De Crescenzo e altri suoi ‘compari’.

La figuraccia di Rita De Crescenzo

Così quando Ben Affleck e Jennifer Lopez, da poco tornati assieme, hanno scelto Capri per trascorrere qualche giorno di vacanza a bordo di un lussuoso yacht, Rita De Crescenzo non poteva perdersi la ‘ghiotta occasione’ di mettersi in mostra, imbarazzando ancora una volta Napoli e i napoletani. A bordo di un gommone ha raggiunto uno yacht a largo di Capri, spacciandolo per quello dove alloggia la coppia di Hollywood, rivelatosi poi lo scafo sbagliato. Sbraitando ha domandato all’equipaggio dove fossero “Jen e Ben”. Ha poi condiviso il filmato che ha ricevuto molte condivisioni.

Per fortuna al pari dei commenti compiaciuti ci sono quelli critici nei confronti di una ‘signora’ che si è fatta conoscere per prendersi gioco delle istituzioni (prima il ballo davanti ai Vigili Urbani, poi davanti alla Guardia di Finanza). Che si mette in mostra inscenando spettacoli dal gusto tutt’altro che condivisibile, urlando frasi volgari in dialetto e veicolando il messaggio che ognuno possa comportarsi come vuole, perché l’importante è ricevere quanti più like possibili.

“Sei la vergogna di Napoli”, “Basta non ne possiamo più”, “Ci fai fare solo brutte figure”, “La figuraccia non è perché ha sbagliato yacht, lei è una figuraccia”, “Ma che schifo”, questi alcuni commenti a firma di chi non si identifica con la ‘signora’ di Tik Tok e prova vergogna nel guardare i suoi video.

Ora la barca era quella sbagliata, per cui la De Crescenzo, e potremmo dire per fortuna, non ha incontrato Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ma cosa sarebbe successo se avesse trovato il vero scafo, cosa avrebbe pensato la coppia quando l’avrebbe vista arrivare e poi ballare? Magari avrebbe riso, pensando a qualcosa di folcloristico e credendo che a Napoli siano tutti un po’ “delle macchiette”. Questo non possiamo saperlo, sicuramente la ‘signora’ di Tik Tok non si è lasciata scappare l’ennesima occasione di far imbarazzare quella parte di cittadini che non condivide nulla del suo modus vivendi.

E’ vero, scrivere di lei le darà sicuramente visibilità, ma bisognerebbe domandarsi il perché della viralità di quello che potremmo definire “un fenomeno da baraccone”. Cosa c’è di divertente in tutto ciò e perché c’è chi ‘osanna’ questa donna? In una città dove episodi di violenza sono all’ordine del giorno e dove in tanti si prendono gioco delle istituzioni, a suon di video su Tik Tok, Rita De Crescenzo diventa l’emblema di un’arretratezza culturale e sociale che deve preoccupare e spingere chi di dovere a rimettere l’istruzione e l’educazione civica al centro di qualsiasi progetto politico per Napoli.