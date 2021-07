0 Facebook Piera Maggio passa all’attacco: “Gli occhi di Denise ti perseguiteranno sempre” Cronaca 27 Luglio 2021 16:27 Di redazione 2'

Piera Maggio è tornata a parlare. La madre di Denise Pipitone negli ultimi tempi sta condividendo diversi pensieri attraverso il suo profilo Facebook, mentre le indagini proseguono e si cerca di far luce su cosa sia accaduto alla bambina scomparsa da Mazzara del Vallo nel 2004, lei è certa che ci sia qualcuno che sa ma non parla.

L’attacco di Piera Maggio

In uno dei suoi ultimi post, infatti, Piera Maggio si è rivolta proprio alla persona che crede sia a conoscenza di quanto accaduto a sua figlia. Sono parole molto dure quelle della madre di Denise, che in modo molto diretto ha detto: “Gli occhi di Denise ti perseguiteranno sempre! Dico proprio a te! Tu che sai e non parli. Tu che hai procurato tanto dolore e ancora continui…non avrai mai pace!”.

A queste parole Piera Maggio ha allegato un’immagine degli occhi di Denise. Il post ha ricevuto molti like e condivisioni da parte di chi da diciassette anni segue il caso della bambina scomparsa e vuole dimostrare tutta la propria vicinanza a una madre che aspetta solo di poter rincontrare sua figlia.

Il post di Piera Maggio