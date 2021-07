0 Facebook Star di Tik Tok muore in diretta a 23 anni: cade da una gru mentre gira un video News 27 Luglio 2021 15:14 Di redazione 2'

Una tragedia è avvenuta in Cina dove una giovane star di Tik Tok è morta in diretta a 23 anni cadendo da una gru. La ragazza, Xiao Qiumei, una delle più seguite sul social cinese, si stava riprendendo mentre ballava in cima a una gru di 43 metri quando è caduta.

Star di Tik Tok muore in diretta a 23 anni: il filmato

Il tragico incidente è avvenuto il 20 luglio a Quzhou, nella provincia di Zhejiang. Xiao pubblicava tantissimi filmati sulla piattaforma social ogni giorno per i suoi oltre 100mila follower in cima alle gru dove lavorava. Nel filmato della morte si vede mentre mentre esegue alcuni passi di danza. Improvvisamente, la telecamera ruota, si sentono urla e il suo cellulare filma la caduta mentre precipita anche lei nel vuoto.

I testimoni hanno assicurato che Xiao Qiumei teneva in mano il suo smartphone al momento dell’incidente. La sua famiglia invece confuta questa versione, dicendo che era “molto professionale e che teneva sempre il telefono in borsa quando lavorava”. Con il decesso di questa giovane, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, c’è una strage silenziosa da selfie. “Video e diretta Facebook, una strage continua, una messa in fila di vite sprecate, che davvero è difficile da decifrare con qualsiasi parametro riconducibile al buonsenso della persona umana – ha detto -. Una follia che, come rileva il Rapporto Italia 2019 di Eurispes, in sei anni, nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2011 e quello di novembre 2017, ha contato ben 259 vittime, giovanissimi che hanno perso la vita nel tentativo di scattarsi un selfie pericoloso per poi condividerlo sui social”.