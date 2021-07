0 Facebook “Fate presto, è morto”, orrore a Palma Campania: uomo trovato in auto senza vita Uomo trovato in auto senza vita a Palma Campania. L'allarme fatto scattare dai passanti che hanno notato la vittima deceduta Cronaca 21 Luglio 2021 08:17 Di redazione 1'

Hanno notato che c’era qualcosa di strano. Qualcosa che non andava. Quell’uomo, riverso in quel modo all’interno di un’automobile. Non stava semplicemente dormendo. Così è scattato l’allarme.

Sono partite le chiamate ai soccorsi e alle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri. I primi hanno purtroppo constatato il decesso della vittima. I militari hanno invece avviato i normali accertamenti del caso.



Siamo a Palma Campania, località vesuviana in provincia di Napoli. Secondo quanto riportato da Il Fatto Vesuviano, un professionista 45enne è stato trovato senza vita in auto, in via vecchia Sarno. Potrebbe essersi trattato di suicidio.