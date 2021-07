0 Facebook Anna Tatangelo ‘soffia’ la domenica a Barbara D’Urso: “Il mio show diverso” Spettacolo 20 Luglio 2021 18:36 Di redazione 2'

Che Barbara D’Urso non avesse più il suo programma della domenica è notizia ormai nota, il palinsesto del giorno feriale cambierà totalmente. Al suo post, infatti, ci saranno Silvia Toffanin con Verissimo e Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio.

Quale programma condurrà Anna Tatangelo la domenica

La cantante e show girl in un’intervista per FqMagazine si è detta entusiasta di questa nuova avventura, spiegando però che non ‘rimpiazzerà’ Barbara D’Urso poiché il suo programma “sarà completamente diverso”. Lady Tata prende le distanze dal format domenicale capitanato dalla D’Urso: “Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché ‘Scene da un matrimonio’ non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara”.

Rispetto alla sua carriera si è definita: “Una cantante che si presta alla televisione”. Poi ha aggiunto: “Quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro. Quindi non è una sfida ma è solo un tassello di una crescita professionale televisiva che mi ha affascinato dai tempo in cui Pippo Baudo mi chiamò a co-condurre ‘Sanremo Top’ nel 2002. Poi ci sono state tante altre occasioni ma vorrei che le persone apprezzassero questo nuovo programma e vincessero il pregiudizio nei miei confronti. So già che dovrò lavorare il triplo per raggiungere questo obbiettivo”.