0 Facebook Anna Tatangelo e Livio Cori a Sorrento, l’indizio nelle foto: weekend di passione nell’hotel di lusso Spettacolo 14 Luglio 2021 11:42 Di redazione 2'

Sono ormai mesi che circolano voci sulla presunta relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori. La cantante, reduce dall’addio al compagno storico Gigi D’Alessio, è stata associata spesso al rapper napoletano. Nè l’artista di Sora né Cori hanno mai confermato né smentito la notizia, ma oggi arrivano le prime immagini social in cui non ci sembrano essere proprio dubbi.

Anna Tatangelo e Livio Cori a Sorrento: le foto prova

Anna Tatangelo e Livio Cori starebbero trascorrendo una vacanza romantica a Sorrento, in un hotel di lusso. Momenti di passione e tenerezza lontano da occhi indiscreti. La prova? Le stories di Lady Tata confermano che la donna non sia sola e, andavano a vedere le stories di Cori, molti dettagli sono uguali. I divenenti che compaiono nelle immagini sia della Tatangelo che del rapper sono praticamente gli stessi. Un caso? I due pare proprio siano nello stesso posto e quindi insieme.

Insomma non c’è nulla di male. Anche Gigi D’Alessio è andato avanti con Denise Esposito, la sua nuova fiamma, molto più giovane di lui. Le storie possono finire per tutti, l’amore può tornare sotto altre forme e pare proprio che abbia travolto la bella Anna che, a onor del vero, avrebbe proprio la passione per l’uomo napoletano.

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori: l’intervista

La stessa Tatangelo, che ha un figlio di 8 anni con D’Alessio, Andrea, non ha smentito la notizia della storia d’amore con il bel rapper napoletano. Alla domanda fatta nel corso de L’Intervista proprio su questa relazione, la cantante di Sora rispose: “Non confermo, non smentisco, è presto parlare d’amore ma sto bene”. Allora cosa aggiungere? Tanti auguri ad Anna, e che sia una fantastica storia d’amore!