0 Facebook Barbara D’Urso in versione ufficiante a un matrimonio, ma la ‘gaffe’ scatena le critiche Spettacolo 9 Luglio 2021 15:57 Di redazione 2'

Barbara D’Urso con la fascia tricolore. La conduttrice ha condiviso alcune immagini che la ritraggono in versione di ufficiante a un matrimonio in Municipio. Ha poi spiegato che si trattava delle nozze di una coppia di cari amici: Annalia e Filippo.

Barbara D’Urso celebra il matrimonio di una coppia di amici

La conduttrice ha raccontato ai suoi follower quanto è stato emozionante far parte di un giorno tanto importante per i suoi più cari amici: “Oggi ho indossato questa fascia con grande gioia, perché ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici. Conosco Annalia e Filippo da molti anni, sono parte della ristrettissima cerchia di persone che considero Amiche. Sono testimone del loro amore forte, solido e profondo, che è il vero collante di una coppia ma il matrimonio è quel passo che suggella l’unione, un impegno formale importantissimo. Annalia e Filippo hanno voluto saldare con un legame ancora più stretto la loro meravigliosa coppia. Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita. A❤️F #annaliaefilipposposi”, queste le parole della D’Urso.

Per molti Barbarella avrebbe fatto una ‘gaffe’ e non è mancato chi gliel’ha fatto notare. Dalle immagini si vede che la conduttrice napoletana indossa un tailleur bianco con i baveri neri. Secondo tanti utenti avrebbe fatto uno sgarro alla sposa scegliendo quell’abito, poiché sebbene ha anche altri colori, è principalmente bianco, tonalità che è della futura sposa. “Sei vestita di bianco? Non si fa ai matrimoni”, “Hai rubato la scena alla sposa, il bianco non era adatto”, questi e tanti altri gli attacchi.

Il post di Barbara D’Urso