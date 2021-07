0 Facebook Domanda ‘scomoda’ ad Anna Tatangelo, lei gela tutti: “Le persone non cambiano. Io le evito” Spettacolo 13 Luglio 2021 21:46 Di redazione 2'

Anna Tatangelo continua ad avere un legame diretto con i suoi followers attraverso i social network. Lady Tata oltre a condividere momenti della sua vita professionale, pubblica anche scene di vita del suo quotidiano, come ad esempio mentre è in casa in pigiama o quando aiuta suo figlio a fare i compiti. Le piace avere questo contatto, tant’è che spesso si dedica a rispondere alle domande che le fanno i suoi fan.

Anna Tatangelo risponde alle domande dei fan

Non si tira mai indietro e risponde sempre, anche alle domande più scomode. Tra i tanti quesiti a cui Anna Tatangelo ha risposto sui social, ce n’è stato uno che a molti sarebbe apparso un po’ scomodo. “Hai perdonato persone che si sono comportate male con te?”. Anche in questo caso lady Tata ha preferito dare una risposta.

In modo molto chiaro ha detto: “Sì, ma ho imparato che è difficile che le persone cambino. O le accetti o le eviti. Io le evito“. Parole molto schiette che hanno subito spinto a un collegamento con la sua ultima relazione passata con Gigi D’Alessio. Che pensasse al cantante napoletano quando ha risposto? Difficile dirlo, ma in più interviste passate lady Tata avrebbe lasciato intendere che ne avrebbe fatte passare tante in molti anni di relazione.

La risposta di Anna Tatangelo