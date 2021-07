0 Facebook Luca Zanforlin parla di Maria De Filippi: “Lavorare con lei è molto impegnativo. Io e lei lo sappiamo” Spettacolo 19 Luglio 2021 21:24 Di redazione 2'

I fan più ‘accaniti’ di Amici ricorderanno sicuramente chi è Luca Zanforlin, uno degli storici autori del talent show di Maria De Filippi. Dopo tanti anni passati al fianco della conduttrice, improvvisamente è scomparso dalla scena. In tanti avevano ipotizzato che ci fosse stato un brutto litigio tra lui e queen Mary.

Luca Zanforlin e Maria De Filippi hanno litigato? Risponde lui

Oggi dopo tanti anni, in occasione della presentazione del suo libro “Diversity Hotel”, ha voluto raccontare che tra lui e Maria De Filippi non è assolutamente accaduto quello che tutti credono. In un’intervista per il settimanale Più Donna, ha rivelato: “A mettere in giro questa voce ci ha pensato qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi…Noi siamo a posto. Io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra”.

Poi ha spiegato cosa è stato lavorare con Maria De Filippi per tanti anni: “Lavorare con lei è stimolante ma anche impegnativo perché non lascia mai nulla al caso e cerca sempre di capire quale sia la scelta migliore da prendere (…) Lei è la tv, il suo approccio sul prodotto è unico ed è questo che la rende la regina della televisione”, parole queste che saranno sicuramente apprezzate dalla conduttrice.

Maria De Filippi e le novità a Uomini e Donne

Proprio recentemente Maria De Filippi, in un’intervista al settimanale Oggi, ha raccontato come ha vissuto la pandemia e quanto le sia servita come sprono per il lavoro. E’ pronta a iniziare una nuova stagione televisiva e già ha anticipato che a Uomini e Donne ci saranno una serie di novità.