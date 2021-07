0 Facebook Maria De Filippi ‘stanca’ dei tronisti: “Non voglio più certi condizionamenti. Si cambia” Spettacolo 16 Luglio 2021 20:45 Di redazione 2'

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi Maria De Filippi ha parlato di tante cose. Dall’anno della pandemia, al lavoro, ai nuovi progetti, fino a raccontare cosa è accaduto al figlio Gabriele durante il lockdown.

Mentre si prepara a una nuova stagione di Uomini e Donne, programma cult di Canale 5, la De Filippi ha spiegato che ha voluto dare una sterzata al format di successo. Un cambiamento fondamentale rispetto ai tronisti. La conduttrice ha spiegato di volere ragazzi semplici e non influencer.

La decisione di Maria De Filippi su Uomini e Donne

“Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti; quando ho capito che i tronisti erano diventati un cliché, ho deciso di cambiare”, una presa di posizione netta quella della De Filippi che è una delle conduttrici più seguita di Italia.

Il rapporto tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Nel corso dell’intervista ha parlato anche della sua lunga amicizia con Sabrina Ferilli: “Sabrina è una boccata di aria sana, mi fa divertire tanto (…) Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio perché lei può registrare Tu sì que vales solo dopo aver girato il film di Leonardo Pieraccioni: questo è un grande atto di amicizia. Qualche no lo dico anche a lei, ma è talmente saggia di suo che non c’è bisogno”.