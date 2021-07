0 Facebook Quarta puntata Temptation Island, Floriana lascia Federico: “Voglio uscire fuori”. L’anticipazione di Bisciglia Spettacolo 20 Luglio 2021 08:09 Di redazione 3'

La quarta puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Un’altra coppia è in piena crisi, si tratta di quella composta Floriana e Federico. La ragazza, dopo aver visto certi comportamenti del fidanzato, ha chiesto un falò di confronto e questa volta il suo compagno si è presentato.

Cosa è successo durante la quarta puntata di Temptation Island

“Io sono venuta qui con dei dubbi e mi sono data delle risposte, la tua storia te la vai a fare fuori”, queste le parole di Floriana per Federico. Il ragazzo però le ha spiegato che i sui comportamenti sarebbero stati spinti dalla voglia di mettersi in gioco e capire davvero quello che prova per la compagna.

Lite tra Floriana e Federico durante la quarta puntata di Temptation Island

Ma la ragazza non ci sta e con tono duro le ha risposto: “Tu mi hai fatto stare cime una mer*a, ti ho chiamato perché quello che ho visto mi ha fatto stare così male da farmi capire tutto. Non mi ami , non mi rispetti e non mi meriti. Ora tu quella ragazza te la tieni, fai schifo e sei ridicolo. Io non sono fatta per me né tu per me, perché io non lo voglio uno così. Io voglio un uomo con le pal*e che mi sappia difendere se parlano male di me. Un’altra come me non la troverai mai più”.

Allora Federico è scoppiato a piangere e ha provato a spiegare che Floriana non avrebbe capito davvero cosa sia successo e che i sentimenti nei suoi confronti sono molto forti: “Lei non capisce che ho fatto così perché ho capito quello che provo per lei, io la amo da morire, quando mi hai chiamato per il falò io sono stato male. Tutto quello che ho vissuto lì dentro lo vorrei fare per lei. Se ho rifiutato è solo perché non volevo sempre accontentarla”. Ma le giustificazioni del giovane non hanno convinto Floriana che rivolgendosi al conduttore ha detto: “Voglio uscire sola, l’amore che gli ho dato non lo troverà mai più”.

Floriana e Federico di Temptation Island si sono lasciati davvero?

Apparentemente, dunque, Floriana e Federico si sarebbero lasciati. Ma, secondo quanto anticipato da Filippo Bisciglia, a Temptation Island non è mai tutto come sembra, potrebbe infatti esserci stato un ripensamento e la decisione di riprovarci. Staremo a vedere.