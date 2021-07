0 Facebook Maria De Filippi parla del figlio e racconta: “E’ tornato single. Lockdown fatale” Spettacolo 16 Luglio 2021 14:10 Di redazione 2'

Maria De Filippi si è raccontata in una lunga intervista per il settimanale Oggi, la conduttrice ha spiegato come ha vissuto questo periodo di pandemia: “Per me, come per tutti, è stato un incubo all’inizio, ma poi in quell’assurdità ho capito che tutto sommato non stavo male”.

Maria De Filippi parla del suo lavoro

Passato il momento iniziale, la De Filippi ha raccontato di aver ritrovato anche l’entusiasmo di una volta: “Questa sensazione mi ha regalato una serenità di fondo che avevo un po’ perduto. Ho ritrovato la voglia di fare le cose con entusiasmo, di lavorare a programmi televisivi che faccio da una vita con una nuova linfa, con un nuovo spirito, divertendomi. Lavorare è stata una occasione per stare meglio, guardando altrove”. Dunque, è stata un’occasione per riprendere le energie e ricominciare più forte di prima.

Il figlio di Maria De Filippi torna single

La conduttrice, che non ama parlare dei suoi affetti, ha rivelato cosa è accaduto al figlio, Gabriele Costanzo, durante il lockdown: “E’ tornato single. Come per molti ragazzi il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tutti gli equilibri. Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”. Un simpatico aneddoto quest’ultimo che ha fatto sorridere i fan di Maria De Filippi.