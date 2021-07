0 Facebook Dove partorisce Belen Rodriguez? La showgirl sceglie Padova per la nascita di Luna Marì Spettacolo 10 Luglio 2021 11:35 Di redazione 2'

Belen Rodriguez sta passando ad Albarella gli ultimi giorni della sua seconda gravidanza. E, nei giorni scorsi, si è recata all’ospedale di Padova per l’ultimo controllo prima del parto. Probabilmente partorirà proprio nell’ospedale della città del Santo.

Intanto, la showgirl della tv sta passando gli ultimi giorni di gravidanza proprio nell’isola polesana di proprietà di Marcegaglia Group. Una vacanza in relax, ospite di alcuni amici veneti, in attesa del lieto eventi.

BELEN RODRIGUEZ: SGRIDA SANTIAGO: “CON LUNA MARI’ NON LO FARO'”

La conferma arriva dalla famiglia Moser. E’ il papà di Ignazio Moser a confermare al Mattino: “Però speriamo che vada tutto bene, che la piccola sia sana e che diventi un’altra splendida Belén. Ma Ignazio è così, non mi dice mai niente: siamo due orsi trentini, lui e io”.

Francesco Moser, ex campione di ciclismo, da poco settantenne, ora dedito alle sue vigne in Trentino, non ha mai fatto mistero di non curarsi di media e frivolezze. E anche se non è ancora venuta alla luce, Luna Marì è già comparsa nel suo primo post cliccatissimo da milioni di followers. “Ero a Padova proprio questa mattina — rivela — e se lo avessi saputo sarei sicuramente passato a trovare Belén, visto che ci conosciamo e ormai è di famiglia”.