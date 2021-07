0 Facebook Serena Rossi, lavoro e vita privata: “Davide mi ha fatta donna. Il più grande impegno in “Io Sono Mia” Spettacolo 10 Luglio 2021 11:12 Di Fabiana Coppola 3'

Serena Rossi si racconta in un’intervista per “Io Donna” e parla della sua vita professionale, dei suoi successi e della vita privata. Dalla relazione con l’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un Posto al Sole, alla maternità con la nascita di Diego e l’avvento di un secondo genito nei piani.

Da Ammore e malavita dei Manetti Bros. a Io sono Mia, da Mina Settembre, di cui girerà la seconda stagione (l’intervista a Maurizio de Giovanni, “padre” del personaggio è online) al programma Canzone segreta, fino alla “ciliegina”: condurrà le serate di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia (1-11 settembre).

Risponde a molte domande su un passato artistico, una famiglia sempre alle prese con l’arte. La prima esibizione pubblica: “nei villaggi turistici, dove andavamo in vacanza: appena arrivata salutavo i miei e mi fiondavo al miniclub, non li vedevo per il resto della settimana. Quando abbiamo comprato il Canta tu di Fiorello, cantavamo assieme a squarciagola. Un volta la vicina ha bussato: «Oddio, s’è arrabbiata!». E invece: «Potete chiedere a Serena se mi fa la canzone di Elisa?”.

Serena Rossi e la recitazione

Sulla formazione come attrice rivela: “La mia accademia sono stati il palco e il set; maestri sono stati i registi e i colleghi senior. Avendo cominciato col teatro, ho ricevuto l’imprinting al lavoro di squadra, al rigore, alla puntualità, al rispetto: condividere la ribalta con 40 persone, essendo l’ultima ruota del carro, è stato formativo. Poi, nel 2003, c’è stato – ed è durato sei anni – Un posto al sole: mi ha insegnato a stare in scena dal punto di vista tecnico, “fisicamente”, a muovermi bene”. Signficativa l’esperienza Io sono Mia: “Irripetibile! Per impersonare Mia Martini mi sono davvero dovuta dimenticare di Serena – del modo di camminare, di ridere, di parlare; ho dovuto calare un velo di malinconia sui miei occhioni grandi, vivaci. Forse era la prima volta che mi annullavo totalmente, e – non a caso – è stata la prima volta in cui ho chiesto di esser seguita da una coach, Daniela Tosco”.

Serena Rossi e Davide Devenuto: la nascita di Diego

E sulla vita privata? L’attrice napoletana non si risparmia e confessa: “La nostra storia è iniziata quando io ho lasciato il cast. Parafrasando Filumena Marturano, gli dico: «So’ diventata femmena ‘n mano a te!» (ride). Davide ha 13 anni di più e grazie a lui sono maturata, ho imparato a stare sul mio asse, mi sono autonomizzata rispetto ai miei. Ero sicura che sarei rimasta figlia, e invece, a poco a poco, è nato un forte desiderio di maternità. Anzi, oggi credo che la maternità sia la mia vera missione su questa terra, far crescere Diego come un uomo del domani, una persona buona e lui è buoooono (oddio, mi viene da piangere!). Non lo lasceremo figlio unico!”.