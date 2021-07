0 Facebook Belen Rodriguez vicina al parto, il messaggio per Santiago prima della nascita della sorellina Spettacolo 8 Luglio 2021 16:19 Di redazione 2'

Belen Rodriguez è sempre più vicina al parto. La show girl argentina è in attesa della seconda figlia, il cui padre è Antonino Spinalbese. A giudicare dalle sue storie su Instagram pare proprio che potrebbe dare alla luce da un momento all’altro. Non è mancato uno spazio dedicato al piccolo Santiago, che sembrerebbe non stare più nella pelle per l’arrivo della cicogna.

Belen pronta a partorire: il messaggio per Santiago

La show girl argentina poco prima della nascita di Luna Mari ha voluto fare una dedica speciale a Santiago. Parole che sembrano essere quasi un saluto, come se si stesse dirigendo in clinica per il parto. Ha condiviso un’immagine in cui accarezza il suo bambino e la scritta: “Tu sarai per sempre il mio principe 🤍”. Una dedica che appare come una rassicurazione, quasi a voler dire che la sorellina in arrivo non prenderà il suo posto.

L’immagine ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte di chi ha voluto augurarle buona fortuna per il parto. Non è la prima vola che la show girl immortala un suo momento con Santiago. Qualche settimana fa nelle sue storie aveva condiviso un simpatico siparietto in cui diceva al figlio che era troppo viziato e che Luna Mari non sarebbe stata così permissiva. La risposta del bambino aveva fatto sorridere, poiché aveva detto: “Anche lei sarà così, ti devi abituare”.

Il post di Belen Rodriguez