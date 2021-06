0 Facebook Belen Rodriguez ‘sgrida’ Santiago: “Sei un viziato con Luna Marì non farò così”. La risposta del piccolo: “Devi essere pronta” Spettacolo 26 Giugno 2021 14:11 Di redazione 2'

Belen Rodriguez è prossima al parto e sebbene abbia detto che si è voluta allontanare un po’ dai social ‘perché è gelosa della sua gravidanza‘, ogni tanto continua a condividere scene di vita familiare.

Belen Rodriguez bacchetta Santiago

In una delle ultime storie la show girl argentina ha pubblicato un piccolo battibecco avuto con il figlio Santiago. A un certo punto, mentre il bambino aspettava che nonno Gustavo gli passasse un piatto, la Rodriguez dice al figlio: “Sei un viziato! Non so se vizierò Luna come te…”. Esternazione a cui il piccolo De Martino ha risposto: “Mamma, dovrai essere pronta perché anche Luna lo sarà”.

Belen allora controbatte: “Non lo so se la vizierò quanto ho viziato te, perché tu sei il primo”. Ma Santiago, con la spontaneità che è tipica di un bambino della sua età, vuole l’ultima parola: “Beh io la vizierò allora”.

Quando partorisce Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è alla 36eiesima settimana e a breve potrebbe partorire. La stessa show girl, nel ripetere che si sente di scoppiare, ha spiegato che Santiago è nato alla trentasettesima settimana, motivo per cui la nascita di Luna Marì appare sempre più vicina.