Dopo la sua morte in molti si stanno domandando a chi andrà l’eredità di Raffaella Carrà, non avendo lei avuto figli. Il patrimonio della prima show girl italiana è molto importante e adesso bisognerà capire chi saranno gli eredi.

A quanto ammonta il patrimonio di Raffaella Carrà

Nell’eredità di Raffaella Carrà figurano sicuramente le sue tre splendide meravigliose case. Una a Roma nel quartiere di Villa Clara, in corso Francia. Una struttura su tre piani, con ampi spazi esterni, piscina e un arredamento lussuoso. C’è poi la villa in Toscana a pochi passa da Porto Stefano, dove la Carrà si godeva i momenti di relax e per un periodo ha vissuto con il suo ex compagno, Sergio Japino. E infine una casa a Montalcino in provincia di Siena.

Oltre al patrimonio immobiliare, ci saranno sicuramente cospicui risparmi. Raffaella Carrà, infatti, guadagnava molto bene. Lei stessa in un’intervista dichiarò: “Sicuramente guadagno bene ma il mio è un duro lavoro. Il mio cosiddetto mega-contratto? Se sapessero quanto pago di tasse! E il rischio dove lo mettono? Mi rimbocco le maniche e cerco di attirare i telespettatori nei programmi serali”. Addirittura Bettino Craxi le chiese di abbassarsi il cachet che aveva in Rai, che pare si aggirasse ai sei miliardi di lire dell’epoca.

Chi sono gli eredi di Raffaella Carrà

La Carrà non aveva figli, ma due nipoti che ha accudito dopo la morte del fratello e a loro potrebbe spettare la fetta d’eredità che per legge va ai parenti prossimi. Resterebbe da comprendere se la zia abbia previsto per loro altro. Ai nipoti si aggiungerebbero i due compagni più importanti della sua vita: Gianni Boncompagni e Sergio Japino, cui potrebbe spettare qualche bene immobiliare. Raffaella, inoltre, potrebbe aver previsto una somma da lasciare ai tanti bambini che aveva adottato a distanza, un tema che le stava molto a cuore. Chiaramente per avere conferma bisognerà attendere l’apertura del testamento.