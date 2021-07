0 Facebook L’ultima intervista a Raffaella Carrà dall’amore per la Spagna all’esempio di emancipazione per le donne Spettacolo 5 Luglio 2021 20:43 Di redazione 2'

Raffaella Carrà ci ha lasciati all’età di 78 anni lasciando tutti senza parole. La nota star della televisione era malata da tempo, ma aveva preferito non comunicare al pubblico le sue condizioni, un ultimo atto d’amore per tutti coloro che da sempre l’hanno seguita con affetto e ammirazione. Ad annunciare la sua morte è stato l’ex marito Sergio Japino.

L’ultima intervista a Raffaella Carrà

La prima vera show girl della televisione italiana non è riuscita a sconfiggere la malattia che l’aveva colpita. Nella sua ultima intervista al Corriere della Sera aveva commentato con gioia il fatto di essere stata un esempio per le donne italiane, in un epoca in cui parlare anche di sesso era inusuale: “Se è così, sono felice. Certo le donne italiane hanno grande simpatia per me perché non sono una mangiauomini: si può avere sex appeal insieme a dolcezza e ironia, non bisogna per forza essere Rita Hayworth”.

Raffaella Carrà aveva vissuto con grande paura la situazione pandemica e il Covid e sempre al Corriere aveva detto a riguardo: “Ho avuto e ho molta paura. Non esco e così questo 2020 è diventato un anno sabbatico, anche perché io non sopporto l’idea di lavorare con le distanze o con le mascherine. Meglio non lavorare. Nella prime due edizioni del programma A raccontare comincia tu ho passeggiato e sono andata in tram con la Littizzetto; con Loretta Goggi ci siamo divertite come due matte sulla macchinetta del golf. Io gli incontri seduti tutti immobili non ce la faccio a farli”.