Troppo spesso leggiamo titoli che attirano la nostra attenzione come “Miano e Secondigliano Quartieri a Rischio.” ma la periferia in questione non è solo Camorra e Droga, ma, soprattutto Arte, Storia e Cultura, e lo testimonia l’operato di tante associazioni che operano sul territorio, come l’A.C.M. “Robert Schumann”, un’Accademia Musicale fondata dal professor Dario Antonio Orso insieme alla compagna Clelia R. Valanzuolo.

Dario Antonio Orso è un musicista che vive pienamente il quartiere di Miano dove abita e il quartiere di Secondigliano che lo vede insegnante di musica presso un Istituto Comprensivo Statale sito a Scampia, proprio di fronte alle famosissime “Vele”. I ragazzini a cui tanto è affezionato Orso vivono purtroppo una realtà assai differente da quella che si possa immaginare. Ad alcuni ragazzi infatti mancano i servizi essenziali, mentre ad altri manca proprio la presenza di un genitore che sappia assisterli e che, soprattutto, sappia dargli il buon esempio. Per intenderci, quest’anno si è registrata una percentuale elevatissima di dispersione scolastica, a conferma di quanto sopra citato. Per questi motivi nasce l’accademia musicale A.C.M. con l’intento di aiutare i ragazzi ad esorcizzare la credenza del soldo facile trasmettendo loro la passione per la musica e, citando testualmente le parole del Professor Orso

“Credo sia veramente così, la cultura ci rende persone libere, persone capaci di scegliere cosa sia giusto e cosa invece sia sbagliato, un’opportunità non indifferente in relazione ai quartieri dove siamo oramai abituati a vivere.”

Miano e Secondigliano Quartieri a Rischio: Dove si trova l’Accademia.

L’Accademia si trova alle spalle del C.C. La Birreria, al n. 20 della III° Traversa di Via Cupa Capodichino, fra i quartieri di Miano e Secondigliano. L’edificio che era in realtà una vecchia lavanderia inagibile e chiusa da almeno venti anni, è stato trasformato dall’amore per la musica del professor Orso in una struttura che offre ai giovani a rischio dei quartieri sopra citati, la possibilità di poter fare qualcosa di bello legato alle arti dello spettacolo.

Miano e Secondigliano Quartieri a Rischio: i Corsi e come Partecipare.

Presso l’Accademia sono attualmente aperte le adesioni ai corsi individuali di: canto, pianoforte, chitarra, mandolino, violino, violoncello, flauto traverso e ottavino, saxofono, batteria e percussioni, armonia e composizione. Inoltre, realizzano corsi collettivi di: propedeutica musicale (per bambini dai 3 ai 6 anni) e musica d’insieme.

Per giunta, sono aperti i laboratori musicoterapia per bambini e ragazzi adolescenti con difficoltà emotive, disturbi dell’apprendimento (DSA), autistici e con sindrome di down. La musicoterapia viene inoltre adoperata come percorso di inclusione e strumento contro la dispersione scolastica, per questo motivo, la consigliano anche ai ragazzi normodotati.

L’Accademia si vanta di un corpo docenti di esperienza soprattutto didattica. Il Professore Dario Antonio Orso ci saluta citando Francesco D’Assisi:

“Chi lavora con le mani è un operaio, chi lavora con le mani e la testa è un artigiano, chi lavora con le mani, la testa e il cuore è un artista.”