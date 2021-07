0 Facebook Gigi D’Alessio addolorato dalla scomparsa dell’amica e collega: “Non potevo crederci” Spettacolo 5 Luglio 2021 21:01 Di redazione 1'

La morte di Raffaela Carrà ha colpito tutti trasversalmente, dal mondo dello spettacolo a quello più comune e lontano dai riflettori, è un addio che in tanti hanno voluto dare a colei che ha rivoluzionato il modo di fare televisione. Sono tantissimi i messaggi di dolore per la scomparsa di un simbolo italiano, ma conosciuto e amato in tutto il mondo.

Il ricordo per Raffaella Carrà

Tra i tanti artisti che oggi ricordano Raffaella Carrà, c’è anche Gigi D’Alessio, che ha avuto più volte la fortuna di lavorare con lei. E il cantante napoletano ha voluto ricordarla condividendo un momento di gioia, un video in cui lui si esibisce con la prima vera e propria show girl televisiva.

“Ho letto la notizia e non potevo crederci… Ciao Raffaella, icona senza tempo. Voglio ricordarti così, mentre cantavamo insieme “, queste le parole di D’Alessio. Il post di Gigi ha ricevuto migliaia di like, condivisioni e commenti. In tanti hanno condiviso con lui questo triste momento, ricordando la grande Raffaella Carrà, il cui fascino resterà immortale nel tempo.

Il post di Gigi D’Alessio