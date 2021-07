0 Facebook Follia a Casoria, litiga con la moglie e spara un colpo di pistola in casa: denunciato Cronaca 7 Luglio 2021 13:10 Di redazione 1'

Litiga con la compagna e spara un colpo di pistola contro il muro. Uomo di 62 anni, incensurato, è stato denunciato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia ed esplosioni pericolose, omessa custodia di armi e detenzione di munizionamento superiore alla quantità prevista E’ accaduto in un appartamento di Casoria.

Un litigio tra moglie e marito che ha preso una brutta piega. L’uomo, completamente ubriaco, ha litigato con la compagna con la quale convive e ha sparato un colpo contro il muro. I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti nella notte tra martedì e mercoledì dopo aver ricevuto una segnalazione.

L’uomo è stato denunciato, pistola e le altre armi in casa – tutte regolarmente detenute – sono state poste sotto sequestro. Sequestrata anche l’ogiva che si era conficcata in una parete.

La convivente ha poi presentato denuncia, raccontando di essere ormai da tempo vittima di vessazioni ma di non aver mai avuto il coraggio di denunciare.