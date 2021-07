0 Facebook Temptation Island, la seconda puntata parte con il botto. Manuela: “Non mi piace fare se**o con lui” Spettacolo 5 Luglio 2021 22:00 Di redazione 2'

C’era grossa attesa per questa seconda puntata di Temptation Island. Dalle anticipazioni che erano trapelate in questi giorni si era parlato non solo della squalifica di una coppia, ma anche di un fidanzato che si sarebbe lasciato troppo andare con una tentatrice. Si tratta di Tommaso, il compagno di Valentina che si è fatto notare per la sua gelosia. Si era vociferato che proprio lui e la sua bella bionda fossero stati costretti a lasciare il programma.

Cosa è accaduto nella seconda puntata di Temptation Island

Ma la prima coppia di cui si è parlato è quella composta da Manuela e Stefano. Filippo Bisciglia ha mostrato al ragazzo le immagini della compagna con il tentatore Luciano e i momenti in cui lei si confidava con lui, rivelando dettagli sulla sua vita intima con il fidanzato. “A me non piace più fare se**o con lui, lo fa in modo sporco, meccanico, non mi sento attratta”, queste le parole di Manuela che hanno sconvolto il suo fidanzato. Parole che hanno lasciato a bocca aperta il compagno.

Al ragazzo il suo atteggiamento con il tentatore non è piaciuto, la compagna è apparsa molto complice con lui. Stefano ha detto che non lo starebbe rispettando, mentre lui non si lascia andare con nessuno. Dopo il falò il ragazzo è apparso molto turbato, ha raccontato al suo amico: “Gli ha detto sei bello, questa è venuta qua per lasciarmi. Mo si innamora pure”. Il ragazzo si riferisce al fatto che Manuela ha fatto molti apprezzamenti per Luciano e si noterebbe che le piace. La coppia avevano già avuto problemi in passato quando Manuela aveva scoperto alcuni tradimenti del fidanzato, che questa possa essere una ripicca? Staremo a vedere.