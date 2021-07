0 Facebook Temptation Island, Tommaso ‘beccato’ con una tentatrice: bufera sul giovane fidanzato geloso Spettacolo 2 Luglio 2021 18:25 Di redazione 1'

Continuano a trapelare indiscrezioni sulla prossima puntata di Temptation Island che andrà eccezionalmente in onda lunedì 5 luglio su canale 5. Da qualche giorno si vocifera di una coppia che sarebbe stata squalificata per eccessiva gelosia.

Tommaso e Valentina espulsi da Temptation Island?

Secondo diversi rumors i fidanzati in questione potrebbero essere Tommaso e Valentina. Il motivo dell’eliminazione sarebbe riconducibile a un comportamento non consentito dalla produzione, uno dei partner avrebbe provato a scavalcare la recinzione che separa il villaggio degli uomini da quello delle donne. Per ora, però, si tratterebbe solo di voci che non trovano conferma ufficiale, bisognerà attendere la prossima puntata di Temptation Island per sapere qual è la coppia eliminata.

Intanto, però, circola un nuovo rumor sempre su Tommaso, il fidanzato ‘follemente geloso‘. Sembrerebbe che il ventenne si sia appartato con una tentatrice di notte, i due sarebbero stati sotto le coperte. Proprio il giovane che non vuole vedere la sua fidanzata in bikini. Come detto sono per ora indiscrezioni, per spere cosa è accaduto si dovrà aspettare l’appuntamento del 5 luglio.