Valentina Nulli sta facendo parlare molto di sé all’interno del reality Temptation Island 2021. La prima puntata andata in onda ha sollevato un grande clamore perché la donna è fidanzata con Tommaso Eletti, un ragazzo molto più piccolo di lei.

Chi è l’ex marito di Valentina Nulli?

Valentina Nulli e Tommaso Eletti sono stati in assoluto i protagonisti più chiacchierati della prima puntata dello show, adesso spunta il volto dell’ex consorte della donna, ovvero Stefano Pagani.

Chi è Stefano Pagani

Prima della storia con lo studente, di ben diciannove anni più giovane, Valentina, di professione hostess, è stata sposata con un uomo più grande di lei. Si tratta appunto di Stefano Pagani, che lavora come dentista e vive a Roma. I due si sono separati nel 2016. Cosa ha portato la coppia alla separazione? La risposta è in un post pubblicato nel 2017 su Facebook dalla stessa Valentina. “Circondatevi di persone che vi facciano stare bene – si legge – Io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto”.

E ancora: “Scegliete di continuare rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi, la vostra individualità, e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze. Sono molto fortunata ad avere avuto e ad avere dai miei amori tutto quello di cui avevo e ho bisogno emotivamente. Sono altrettanto grata per la mia famiglia e gli amici che mi circondano. Siate sempre forti. Tutto si risolve…Non permettete a nessuno di privarvi della libertà e di provare a scalfire il vostro equilibrio”.

Valentina a Temptation Island: la gelosia di Tommaso scatena il web

Tommaso e Valentina però sono in assoluto la coppia più discussa di Temptation proprio per un motivo simile. Lui è molto geloso ed avrebbe scoperto proprio grazie al programma che la fidanzata potrebbe non amarlo più. Una relazione squilibrata e non per l’età. Non tanto per la differenza di età, quanto per la possessività ingombrante del diciannovenne. Tra le dichiarazioni contestate al ragazzo, quella a proposito del look della compagna al mare: “Il tuo corpo è sacro, nessuno deve guardarlo – le ha detto – Abbassa la gonna e non indossare il costume in due pezzi al mare”.