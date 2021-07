0 Facebook Colpo di scena nella seconda puntata di Temptation Island: “Devi vedere queste immagini” Spettacolo 5 Luglio 2021 12:47 Di redazione 2'

La seconda puntata di Temptation Island promette di essere davvero scintillante e, stando a quanto si vede nello spot di anteprima, pare proprio che ne vedremo delle belle. Al centro dell’attenzione c’è sempre la coppia formata da Valentina Nulli e Tommaso Eletti, che si è fatta riconoscere da subito per la gelosia eccessiva del ragazzo ventenne. A quanto pare sarebbero confermate le indiscrezioni che parlavano di una ‘scappatella’ del giovane con una tentatrice.

Cosa è successo a Valentina e Tommaso di Temptation Island

Dallo spot, infatti, si vede Filippi Bisciglia che va da Valentina con una certa urgenza e le dice: “Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare”.

Anticipazioni seconda puntata Temptation Island

La seconda puntata di Temptation Island andrà in onda questo lunedì 5 luglio. Vedremo la convocazione di Valentina nel pinnettu, poi scopriremo quale coppia è stata squalificata. Secondo i vari rumor potrebbe trattarsi proprio di Tommaso e Valentina, poiché il motivo dell’eliminazione sarebbe riconducibile alla “troppa gelosia” che avrebbe spinto un ragazzo a superare la recinzione che separa il villaggio degli uomini da quello delle donne. E il ventenne ha più volte dimostrato la sua possessività nei confronti della compagna, ha creato non poco scalpore la frase: “Tu sei solo mia, devi guardare solo me… Il tuo corpo è sacro, non devi andare scoperta e non devi farti toccare”.