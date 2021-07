0 Facebook Temptation Island, Tommaso sempre più vicino a Giulia. Valentina: “Che tristezza” News 5 Luglio 2021 23:03 Di redazione 4'

Durante la seconda puntata di Temptation Island si è parlato della crisi di Tommaso nei confronti di Valentina. Il giovane ventenne ha sempre detto di essere molto geloso e la sua fidanzata, vent’anni più grande di lui, lo sa. Per questo hanno deciso di partecipare al programma. Secondo il ragazzo, però, la sua compagna non lo starebbe rispettando perché sarebbe entrata troppo in confidenza con un tentatore.

Cosa è accaduto tra Tommaso e Valentina durante la seconda puntata di Temptation

“Non mi fido più di lei. Lei non mi sta rispettando, non ha mantenuto fede a ciò che ci eravamo detti. Sapeva che non volevo che la toccassero (…). I miei dubbi allora erano veri”, queste le varie accuse che Tommaso ha fatto a Valentina. Tutte cose che Filippo Bisciglia ha mostrato alla quarantenne. Quest’ultima ha poi visto la vicinanza del fidanzato con una tentatrice, con la quale si è sfogato. I due si sono molto avvicinati sull’amaca e si sono appartati per qualche minuto sotto una coperta.

“Arrabbiato, deluso dal nulla. E’ una ripicca, dodici anni. Io non ho fatto nulla di male – queste le parole di Valentina mentre guardava le immagini di Tommaso sotto una coperta con la tentatrice – Molto bene”. Valentina è poi tornata nel villaggio e si è sfogata con le compagne. Bisciglia ha spiegato che la fidanzata sarebbe convinta che sia solo una ripicca, per cui non ha chiesto un confronto. Le è stato mostrato poi un altro video di una festa di Tommaso e la tentatrice Giulia mentre ballano e si avvicinano. Ma per Valentina il ragazzo starebbe fingendo: “Vedi come sta attento a dove toccare”.

Giulia e Tommaso si sono poi spostati sulle amache, lontani dagli altri. “Guarda che se vogliamo possiamo”, dice il ragazzo alla tentatrice. Poi si sentono sospiri e si intravedono dei movimenti che potrebbero essere sospetti. A un certo punto Tommaso dice alla ragazza di andare a letto. Raggiunti gli amici inizia a scherzare come se fosse accaduto qualcosa. Ma Valentina è convinta che non sia nulla: “Sta facendo questo circo perché io chiami il falò e ce ne andiamo. Tutto quello che fa e finalizzato a ‘Ti faccio vedere questo e quello'”.

Giulia e Tommaso a Temptation Island

Ma dopo Filippo Bisciglia mostra le immagini, da lui definite inequivocabili, al mare di Tommaso e la tentatrice che hanno trascorso la giornata assieme. Poi richiama Valentina e le fa vedere i due ragazzi all’interno dell’idromassaggio, i due ragazzi sono in silenzio. Dopo si vede la tentatrice avvinghiarsi al ragazzo e cerare di sedurlo. Una scena che è durata un po’ e Valentina l’ha vista tutta. “Ti faccio vedere questo – commenta dopo con le amiche – solo per provocarmi”. Arriva poi il momento del falò ed è lì che Valentina vede un altro video in cui Tommaso è con Giulia sul divano. I due entrano poi in casa lontani dalle telecamere, dove trascorrono un po’ di tempo. Poi si ascolta la tentatrice parlare con le colleghe: “Prima mi fissava solo (…). Ora è successo questo, il contatto fisico. Quando siamo tornati siamo andati alla Spa dove non si vedeva credo spero. E qui ci siamo baciati. Poi si avvicinava (…)”. Ma anche dinanzi a queste parole Valentina ha continuato a dire: “E’ una ripicca. Io ci sono certa. E’ una tattica”. Bisciglia allora le ha mostrato un ulteriore video in cui il ragazzo fa una sorpresa per il suo compleanno alla tentatrice, una cenetta romantica sulla spiaggia. “Stasera non balli con nessuno – dice Tommaso alla tentatrice – questo vestito è troppo”, parole che dimostrerebbero le sue gelosie. Il giovane le ha poi portato una tortina con una rosa bianca. Poi è stato mostrato il momento in cui si sono nascosti sotto le coperte e si sente lei dire: “Te la stacco la lingua”. Altre parole che lascerebbero far pensare a un bacio tra i due, a conferma della confessione della tentatrice.