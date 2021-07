0 Facebook Gigi D’Alessio partecipa a un matrimonio con la nuova fidanzata Denise Esposito: è enorme Spettacolo 1 Luglio 2021 18:41 Di redazione 1'

Prima uscita ufficiale per Gigi D’Alessio e Denise Esposito, la nuova coppia è stata avvistata al matrimonio di Lele Blade. Il noto rapper napoletano ha sposato la modella Maggie Suarez, conosciuta sui social con il nome di Barbie Blade.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito al matrimonio di Lele Blade

Tra i tanti invitati non poteva mancare Gigi D’Alessio e quale occasione migliore che il matrimonio di un collega e amico? Così il cantante napoletano, accompagnato dalla sua giovane fidanzata, entrambi tirati a lucido, è arrivato sorridente come non mai. Anna Tatangelo e la separazione sembrano essere solo lontani ricordi.

Il matrimonio di Lele Blade è stato celebrato a Casoria nella parrocchia di San Paolo e il party è stato organizzato in un noto locale del comune nel Napoletano. Tante le foto in cui compaiono Gigi e Denise pubblicate nelle storie Instagram. D’Alessio ha ritrovato il sorriso ed è apparso molto affiatato con la giovane compagna. Che le nozze del rapper possano essere state una spinta a fare il grande passo? Difficile dirlo, staremo a vedere.