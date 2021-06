0 Facebook Gigi D’Alessio, la brutta notizia per i fan: rinviato il tour al 2022 Spettacolo 28 Giugno 2021 13:35 Di redazione 2'

Battuta d’arresto per Gigi D’Alessio, che tramite un post, pubblicato su tutti i suoi canali social, comunica l’interruzione del tour: “Noi due tour – A gentile richiesta”. I concerti previsti inizialmente nei teatri per il 2020, sono stati riprogrammati prima al 2021 a causa del Covid e infine sono stati rinviati al 2022.

Gigi D’Alessio, la brutta notizia per i fan: rinviato il tour al 2022

Il cantante napoletano non ha spiegato i motivi del rinvio, però ha fatto sapere che “entro il 30 settembre 2021 verranno comunicate tutte le informazioni e i nuovi appuntamenti del nuovo tour”.

Niente paura per i fan, perché i biglietti già acquistati rimangono validi. Gigi D’Alessio pur momentaneamente rinunciando al tour, non si allontana dal suo pubblico. Sono infatti confermate le date del tour “Mani e Voce” per l’estate 2021.

Qui le prime date annunciate:

09 luglio: ROMA – CAVEA

17 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

19 luglio: NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

26 luglio MONOPOLI (BA) – THINK TANK

27 luglio: CASERTA – REAL BELVEDERE DI SAN LEUCIO

10 agosto: FRANCAVILLA AL MARE (CH) – ITALIA POP FESTIVAL

14 agosto: CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

21 agosto: FOLLONICA (GR) – FOLLONICA SUMMER FESTIVAL

22 agosto: FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

23 agosto: ESTE (PD) – ARENA CASTELLO CARRESE

27 agosto: TAORMINA (ME) – TEATRO ANTICO

28 agosto: CAMPOBELLO DI MAZZARA (TP) – CAVE DI CUSA

18 settembre: FIRENZE – ULTRAVOX FIRENZE

IL POST DI GIGI D’ALESSIO