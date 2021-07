0 Facebook Schianto fatale sulla Domitiana: morta una donna, feriti due bambini Cronaca 1 Luglio 2021 20:48 Di redazione 1'

Incidente mortale in via Domitiana a Mondragone. Ancora non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto, lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda blu ed un camion.

A bordo dell’auto, come riporta Il Meridiano, viaggiavano due bambini con la loro nonna rimasta incastrata tra le lamiere ed estratta ancora viva dai Vigili del Fuoco. Purtroppo, una volta giunta alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è deceduta nonostante tutti i tentativi dei sanitari di rianimarla. I due bambini, un maschio ed una femminuccia, sono stati trasportati all’Ospedale Santobono di Napoli.

Uno dei due versa in condizioni gravissime. Sul posto stanno operando alcune pattuglie dei Carabinieri e della Polizia.