Denise, torna a parlare Tony Pipitone: "E' stata una cosa organizzata prima. Cosa avete combinato?" Cronaca 26 Giugno 2021

Quarto Grado, nonostante la diffida di Piera Maggio, è tornato a parlare del caso di Denise Pipitone. Nel corso della puntata andata in onda venerdì 25 giugno è stato dedicato un ampio spazio alla bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo.

Parla Tony Pipitone

Tra i vari servizi mandati in onda c’è n’è stato anche uno in cui è intervenuto Tony Pipitone, marito di Piera Maggio. Il padre biologico di Denise, ricordiamo, è Pietro Pulizzi, cosa che però si è saputa solo dopo la sparizione della bambina.

Pipitone è intervenuto spiegando che le indagini devono continuare: “Ognuno deve cercare per conto suo la verità per Denise, continuate con le vostre indagini. Fate il vostro lavoro con discrezione e tranquillità. A me interessa che risolviate questa cosa o quantomeno capire la direzione. Dobbiamo avere tutti lo stesso obiettivo: trovare Denise”.

Tony Pipitone ha un’idea ben chiara su cosa sia accaduto quel terribile giorno in cui si sono perse le tracce di Denise: “Questa è stata una cosa organizzata prima e non lo stesso giorno (riferendosi al rapimento di Denise ndr) e voglio sapere cosa è successo prima e lo stesso giorno della scomparsa. Cosa avete combinato per aver fatto succedere questa cosa?”.

Tony Pulizzi spiega perché Denise è sua figlia

Infine ha rivolto parole d’amore a quella che lui sente essere come una vera e propria figlia: “Io l’ho cresciuta, è mia figlia. Sono sempre figli a prescindere da chi li ha fatti e io la sera prima della scomparsa mi sono addormentato con Denise che mi abbracciava”.