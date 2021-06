0 Facebook Denise, la nuova intercettazione: “Dov’è la bambina? Cosa le hai fatto?” Cronaca 21 Giugno 2021 14:25 Di redazione 1'

Si continua a parlare del caso di Denise Pipitone. Il maresciallo Francesco Lombardo è intervenuto durante l’ultima puntata di Mattino Cinque e ha posto l’attenzione su ulteriori intercettazione di una conversazione avvenuta tra Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi e la ragazza.

La domanda di Gaspare Ghaleb a Jessica Pulizzi

“Sono dialoghi emersi dopo giorni di pulitura dei file audio. Me ne sono occupato insieme alla mia squadra per dieci giorni in studio di registrazione, in Calabria”, ha spiegato il maresciallo Lombardo. I due giovani si scambierebbero alcune domande che potrebbero essere importanti: “La bambina dov’è? Cosa le hai fatto?”.

Lombardo ha poi specificato che le indagini non sarebbero state svolte in modo disordinato, ma qualcosa di insoluto ci sarebbe: “Quando si dice che le indagini sono state condotte in modo raffazzonato ci si sbaglia. Qualcosa è rimasto insoluto, ma grazie a questo lavoro approfondito siamo riusciti a estrapolare queste informazioni da quelli che erano semplici sussurri. La nostra idea è che Jessica possa aver chiamato Gaspare per ricevere aiuto”.