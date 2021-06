0 Facebook Si torna a sparare, uomo colpito in strada: Salvatore Artiaco obiettivo dei killer Cronaca 26 Giugno 2021 10:15 Di redazione 2'

Ancora spari nel Napoletano. Nella serata di venerdì, verso le 21:30, a Pozzuoli i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie per uomo ferito a colpi d’arma da fuoco.

Salvatore Artiaco ferito a colpi d’arma da fuoco

Si tratta di Salvatore Artiaco, 51enne originario del comune flegreo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo presentava una ferita d’arma da fuoco al braccio sinistro. Sembrerebbe che 2 soggetti – a bordo di uno scooter – gli abbiano sparato in via Campigli nei pressi della sua abitazione mentre passeggiava.

Artiaco, giudicato guaribile in 30 giorni, è stato dimesso. I Carabinieri hanno rinvenuto in via Campigli 2 bossoli calibro 9. I militari indagano per accertare l’esatta dinamica degli eventi. Il cinquantunenne fu arrestato per detenzione di droga nel luglio del 2019 dai Carabinieri di Pozzuoli. In quella circostanza l’uomo aveva nascosto 49 grammi di hashish dietro la caldaia della propria abitazione

L’agguato a Piscinola

Due giorni fa un trentenne, Antonio Avolio, era stato colpito mortalmente nel quartiere Piscinola, in via Teano all’incrocio con via Comunale. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.