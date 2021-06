0 Facebook Denise Pipitone, ex pm Angioni indagata per false dichiarazioni News 23 Giugno 2021 13:40 Di redazione 2'

Ancora una novità nel caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Da mesi l’attenzione mediatica sulla sparizione avvenuta 17 anni fa è altissima, tra le varie persone intervistate ci sono anche gli inquirenti che all’epoca si occuparono delle indagini. Tra di loro c’è l’ex pm Maria Angioni che è stata attualmente iscritta nel registro degli indagati per false dichiarazioni rese al pubblico ministero della Procura di Marsala.

Perché è indagata l’ex pm Maria Angioni

La dottoressa Angioni, che attualmente è giudice del lavoro a Sassari, ha ricevuto una richiesta di comparizione e l’avviso di garanzia. Una svolta che non per forza è legata alle indagini sulla sparizione della bambina, ma che potrebbe voler far ordine su tutte le dichiarazioni rese nell’ultimo periodo, anche dalla stessa Angioni. L’ex pm qualche giorno a Storie Italiane aveva detto di aver individuato Denise Pipitone, a detta sua si tratterebbe di una ragazza di vent’anni che avrebbe un marito e un figlio. Affermazioni importanti, soprattutto con delle indagini in corso, che non hanno però trovato alcuna conferma dagli inquirenti che attualmente seguono le indagini.

La stessa dottoressa Angioni aveva anche parlato di tentativi di depistaggio e di varie falle nell’inchiesta sulla scomparsa di Denise, tutte informazioni che aveva ribadito ai magistrati. Tutte informazioni che non hanno trovato alcun riscontro. Per questo motivo l’accusa di false dichiarazioni. Ascoltata nuovamente nella giornata di martedì pare che abbia fatto un passo indietro. Piera Maggio aveva commentato duramente le parole dell’ex pm, riconoscendo il suo lavoro ma chiedendole di fare attenzione a ciò che dice in televisione per non creare ulteriori confusioni.

Intanto questa sera nella nuova puntata di Chi l’ha Visto si tornerà a parlare del caso di Denise Pipitone. Secondo le anticipazioni rese note sulla pagina Facebook del programma di Federica Sciarelli, questa sera saranno mostrati nuovi documenti esclusivi sulla sparizione della bambina.

