0 Facebook Colpito alla testa mentre era in scooter, chi era Antonio Avolio: il giovane ucciso a Napoli in un agguato Chi era Antonio Avolio. Il 30enne ucciso in un agguato avvenuto a Piscinola era già noto alle forze dell'ordine. Era stato arrestato per estorsione Cronaca 24 Giugno 2021 12:36 Di redazione 1'

Antonio Avolio era in sella ad un motociclo Honda SH, quando è stato raggiunto da due colpi d’arma da fuoco. Uno dei proiettili si è conficcato nella zona cervicale. L’agguato è avvenuto in pieno giorno.

Chi era Antonio Avolio

Avolio, nel 2016 fu arrestato per estorsione. Nel 2020 è stato scarcerato dal penitenziario di Tolmezzo, a Udine. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia Stella e del Nucleo Investigativo di Napoli.

Chi era Antonio Avolio, l’agguato

Pochi minuti fa, in via Teano (quartiere Piscinola, area Nord di Napoli) – all’incrocio con via comunale Piscinola – un giovane di 30 anni, Antonio Avolio, classe 91 e già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso in strada da colpi d’arma da fuoco.

Si spara a Napoli, il precedente

Lo scorso aprile c’è stato l’ultimo agguato mortale avvenuto nell’area Nord di Napoli. I killer uccisero Salvatore Milano. Quest’ultimo si trovava in un bar di Miano, quartiere confinante con Secondigliano, Piscinola e Scampia.