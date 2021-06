0 Facebook La ‘coppia che scoppia’, la Pazzerella & Zio Schizzo insieme: il nuovo video che ha scatenato le polemiche Il duetto tra Rita De Crescenzo e Zio Schizzo. Ancora polemiche per questi personaggi che stanno spopolando sul web. Il filmato è virale Cronaca 23 Giugno 2021 12:52 Di redazione 2'

Dio li fa e poi li accoppia. In questo caso stiamo parlando di due personaggi che purtroppo sono diventati protagonisti delle cronache trash e recenti. Il tutto grazie ai social, in particolare TikTok. Loro sono Rita De Crescenzo e Zio Schizzo.

Lei è la ‘pazzerella’, diventata una ‘star’ prima prendendo in giro i vigili e poi organizzando balli e canti in giro, bloccando traffico e viabilità nel centro di Napoli. All’altro è bastato sedersi una sera ad un tavolo posto in piazza Sannazaro per acquistare un briciolo di notorietà.

Il duetto tra Rita De Crescenzo e Zio Schizzo

Dopo le numerose polemiche tra chi ha interpretato il ‘caso’ mediatico come ironico e chi lo ha invece bollato come l’ennesimo esempio di degrado che ha colpito Napoli, è emerso un nuovo video che li ha visti addirittura esibirsi entrambi,

Un duetto, organizzato all’interno di un evento chissà se autorizzato, che ha preso vita in un complesso residenziale popolare da qualche parte in Campania. Il filmato è diventato virale scatenando i commenti degli utenti.

Il duetto tra Rita De Crescenzo e Zio Schizzo: il post su Facebook della pagina ‘Poteva succedere ovunque e invece‘

“Ve lo ricordate? ha messo un tavolo in mezzo alla strada e si è fatto servire del vino per realizzare un video di TikTok. Questa volta, per fare un video idiota su TikTok ha rallentato il traffico e messo a repentaglio la sua e l’altrui incolumità“.