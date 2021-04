0 Facebook Fermata a Napoli senza patente e mascherina, inizia a ballare intorno ai vigili: “Ma voi li vedete?!” Cronaca 30 Aprile 2021 21:08 Di redazione 1'

È una delle tante regine del trash che grazie a tik tok è riuscita a diventare un fenomeno social. Il suo profilo è pieno di contenuti ed è seguito da tantissimi follower. Oggi, però, è finita al centro di una polemica.

Con un pizzico di simpatia, sfociata nella volgarità e nel prendere in giro le forze dell’ordine che stavano svolgendo il proprio dovere, la signora in questione è stata protagonista di un video diventato virale.

Fermata all’esterno della villa comunale in via Caracciolo, perché senza patente e mascherina, una volta sanzionata si è esibita in un ballo assembrandosi contro i vigili e sbeffeggiandoli. Una scena assolutamente degradante per la città di Napoli.