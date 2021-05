0 Facebook Denise Pipitone, nuova segnalazione dall’Ecuador: la foto della ragazza che somiglia a Piera Maggio Cronaca 25 Maggio 2021 12:35 Di redazione 2'

Nuova segnalazione di una possibile somiglianza tra una ragazza e Denise Pipitone. Dopo il caso di Olesya Rostova, la giovane russa che si era creduto potesse essere la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, arriva un’altra comunicazione che è iniziata a circolare sui social, fino ad arrivare a Giacomo Frazzitta, legale della madre della bambina.

Caso Denise, nuova somiglianza con ragazza dell’Ecuador

Su Facebook e Tik Tok sono iniziate a circolare le immagini di una ragazza dell’Ecuador che pare somigliare molto a Piera Maggio. In poco tempo la foto è diventata virale fino ad arrivare alla madre di Denise e al suo legale. In tanti in rete hanno iniziato a sperare che la ragazza possa essere Denise. A parlare di questa nuova segnalazione è stato il programma Storie Italiane, in cui si è discusso di questa giovane ecuadoregna.

Anche a Eleonora Daniele è arrivata la comunicazione su questa ragazza che avrebbe una somiglianza notevole con Piera Maggio. La notizia sarebbe rimbalzata anche su alcuni media sudamericani. Chiaramente, dopo i vari avvistamenti che si sono susseguiti in questi 17 anni, la madre di Denise e il suo legale sono molto cauti a valutare le possibili somiglianze. Bisognerà capire se decideranno di andare fino in fondo e contattare la giovane.

Nuovi indagati nel caso di Denise Pipitone

Intanto qualche giorno fa la trasmissione Quarto Grado aveva annunciato in esclusiva l’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, notizia che Piera Maggio avrebbe appreso proprio dal programma tv. Motivo per cui, anche attraverso il legale Frazzitta, aveva espresso tutto il suo sdegno rispetto alla vicenda.