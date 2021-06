0 Facebook Ansia d’esame a Napoli, 19enne si lancia dal balcone di casa ai Quartieri Spagnoli 19enne si lancia dal balcone di casa ai Quartieri Spagnoli. Pare che la giovane abbia tentato il suicidio prima di sostenere la prova di maturità Cronaca 21 Giugno 2021 14:03 Di redazione 1'

Erano circa le 8, 8.30 di questa mattina quando nel cuore dei Quartieri Spagnoli, tra San Ferdinando e Montecalvario, si sono sentite le sirene delle forze dell’ordine. Le volanti della Polizia sono giunte in vico Conte di Mola.

In questa stradina si è compiuta una tragedia il cui epilogo è stato per fortuna positivo. Una ragazzina straniera di 19 anni si è lanciata nel vuoto dal proprio balcone di casa. La giovane è stata immediatamente soccorsa e non sarebbe in pericolo di vita.

Il personale del 118 ha provveduto alle prime cure per poi trasportarla presso l’ospedale Cardarelli. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, a spingere la 19enne all’estremo gesto sarebbe stata l’ansia di prestazione per l’esame di maturità.

Sulla vicenda, la cui dinamica è in via di ricostruzione, stanno indagando gli agenti del Commissariato San Ferdinando.