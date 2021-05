0 Facebook Denise, le parole dell’ex fidanzato di Jessica Pulizzi: “Voleva fargliela pagare a Piera Maggio” Cronaca 27 Maggio 2021 13:00 Di redazione 2'

Chi l’ha Visto torna a parlare del caso di Denise Pipitone. Durante l’ultima puntata sono stati trattati diversi aspetti emersi nel periodo delle prime indagini effettuate dopo la sparizione della bambina da Mazara del Vallo. Si è tornati a discutere dell’intercettazione di una conversazione avvenuta tra Jessica Pulizzi e l’allora suo fidanzato Fabrizio, in cui lui gli chiedeva: “Anche d’errore ci l’ammazzasti a chidda”. La figlia di Anna Corona aveva poi spiegato che si riferivano entrambi alle galline.

Le prime dichiarazioni dell’ex fidanzato di Jessica Pulizzi

Ma secondo una deposizione rilasciata agli inquirenti, prima delle dichiarazioni fatte durante il processo in cui confermava l’argomento delle galline, in realtà parlò di tutt’altro. A riportare le parole dell’ex fidanzato di Jessica Pulizzi è stato sempre Chi l’ha Visto, che ha mandato in onda la riproduzione verbale di quanto dichiarato dal ragazzo e pare proprio che inizialmente non abbia parlato di volatili.

“Quella mattina sono arrivato a chiederle, mentre eravamo a bordo del ciclomotore cosa lei ne sapesse sulla sparizione della piccola Denise. Infatti mi sono venute in mente tutte quelle volte che Jessica mi diceva che doveva fargliela pagare alla Piera Maggio perché ‘Aveva rovinato la sua famiglia’. Più volte mi ha ripetuto ciò e ogni volta mi chiedeva di aiutarla a compiere il suo intento”, dunque secondo quanto raccontato dal ragazzo Jessica avrebbe voluto fare qualcosa nei confronti di Piera Maggio.

“Diceva spesso che doveva fargli un danno e ricordo che una volta mi ha detto che aveva intenzione di bruciarle la macchina. Insisteva tanto sul fatto di essere aiutata da me a compiere ‘un qualcosa contro la Piera Maggio’ facendo passare ciò come una prova d’amore. In sostanza mi chiedeva che se l’amavo dovevo aiutarla, anche a trovare persone di malaffare di Mazara del Vallo per compiere questo danno”, queste le prole del ragazzo. Sarebbe, quindi, l’ennesima anomalia in una storia che negli anni ha assunto un aspetto sempre più intricato.

Il video di Chi l’ha Visto