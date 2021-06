0 Facebook Denise Pipitone, l’ ira della mamma Piera Maggio: “Squallore vergognoso alla mia bambina” Cronaca 19 Giugno 2021 10:00 Di redazione 3'

“Ho scritto adesso al signor Gianluigi Nuzzi. Vergognoso. Signor Nuzzi, ma a lei le pare onesto il comportamento schifoso usato nei miei confronti dal suo collega Abbate? E lei che lo fa parlare con tutta tranquillità. Ma come vi sentite a far denigrare una madre a cui le è stata rapita una bambina, cercando di giustificare la violenza. Ma cosa ne sapete di me, ma come vi permettete a giudicarmi e a farmi giudicare pubblicamente senza sapere”. E’ su tutte le furie Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo 17 anni fa, contro la trasmissione di Rete 4 Quarto Grado.

Venerdì sera la trasmissione è stata concentrata per una parte sul caso della figlia. La donna ha pubblicato sui propri canali social il messaggio inviato al conduttore del programma, Gianluigi Nuzzi, lamentandosi del comportamento del giornalista Carmelo Abbate. Un lungo sfogo che ha così concluso: “Ma secondo il suo parere di padre e di genitore, se questo venisse fatto ad una persona a lei cara, lei lo accetterebbe? Tutto questo è di uno squallore vergognoso. Non sapete nulla realmente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola, leggera e senza sentimenti. Vergogna no?”.

Nel corso della trasmissione il giornalista Abbate ha dichiarato che Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di Denise, e mamma di Jessica, la sorellastra già assolta dall’accusa di sequestro di persona, é innocente: “Abbiamo una supertestimone che la scagiona”, ha detto Abbate, aggiungendo che l’alibi di ferro é l’amica/collega Francesca Adamo, che non ricorda se ha falsificato la firma o l’orario. Il giornalista ha anche parlato delle sofferenze passate da Jessica che a 12 anni avrebbe scoperto da alcuni compaesanei che suo padre, Piero Pulizzi, aveva una relazione extraconiugale con Piera Maggio, rapporto dal quale, nel 2000, è nata Denise. Ma la difesa delle due non è piaciuta non solo alla mamma della bambina. Su Twitter è infatti scoppiata una vera e propria polemica.

Nel corso della puntata di ieri di Quarto Grado si era tornati a parlare del caso della scomparsa di Denise Pipitone partendo da una intervista all’ex pm Maria Angioni, che ha confermato ai microfoni della trasmissione di Rete 4 quanto già detto nei giorni scorsi a Storie Italiane, su Rai 1. “Denise Pipitone è viva, è madre ed ha una figlia. La mia idea è che Denise sia viva perché non ci sono elementi che provino che è morta. Secondo la mia idea qualcuno l’ha sistemata affinché stia bene”, ha detto, aggiungendo poi: “Penso che sia sia stata collocata in qualche famiglia, ma in un contesto internazionale”. Indicazioni che, ha precisato Angioni, non vogliono che rappresentare un tentativo di smuovere le indagini, “sasso gettato nello stagno, affinché le acque si muovano”. L’ex pm ha quindi ricordato di aver scandagliato innumerevoli profili social di persone che potrebbero somigliare a Denise Pipitone e di aver trovato una foto di una ragazza “molto simile a lei, ma naturalmente non è detto che lo sia”.