Denise, Mariana parla della donna del video di Danàs: "La figlia non conosceva la vera madre" 10 Giugno 2021

Durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone. Il programma di Federica Sciarelli, che segue la vicenda della bambina scomparsa da 17 anni, ha dato ampio spazio alla testimonianza di Mariana, la donna che avrebbe riconosciuto la persona indicata da Felice Grieco come quella che era nel video girato a Milano con una bambina di nome Danàs.

A Chi l’ha Visto parla Mariana, la ragazza che ha conosciuto la donna del video di Danàs

La guardia giurata aveva identificato la donna grazie a un articolo di giornale che parlava di alcuni arresti. Così Mariana, vedendo la foto di quella signora su tutti i media, si è ricordata che l’avrebbe incontrata tempo fa in un campo nomadi a Parigi. “In questo campo ho riconosciuto una donna, da noi si faceva chiamare Florina. Non so se fosse il suo nome vero, non ho la sicurezza perché lì si chiamavano tutti con nomi diversi. Lei cucinava, sempre, mi sembrava abbastanza carina con me. Parlava italiano ma poco”. Mariana ha una storia molto complessa alle spalle, lei e suoi fratello “sono stati venduti dal padre” quando erano piccoli, poi avrebbero trovato la loro famiglia biologica grazie ai social network. Una storia, che ascoltandola, presenterebbe delle affinità con quella di Denise Pipitone.

Il dettaglio importante della testimonianza è il fatto che la figlia di questa Florina non sapeva chi fosse la sua vera madre. “Questa ragazza si confidò con me dicendomi che lei non conoscesse in realtà la sua famiglia biologica e non era a conoscenza nemmeno della sua età. Come può essere successo a me può essere accaduto a lei. Se quella donna nel video fosse la stessa che ho visto io così come la bambina… questa ragazza le somiglia tanto“. Per questo Mariana ha creduto che potesse essere Denise e ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Il racconto è chiaramente al vaglio degli inquirenti che faranno le dovute verifiche.