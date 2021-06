0 Facebook Morte Michele Merlo, le parole strazianti della mamma: “Ciao amore mio, dacci la forza” Spettacolo 9 Giugno 2021 21:01 Di redazione 2'

“Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù”, scrive su Facebook Katia, la mamma di Michele Merlo, il giovane cantante morto a soli 28 anni per una leucemia fulminante, e conosciuto con il nome di Mike Bird, dopo la sua partecipazione ad Amici nel 2017.

“Però ricordati – continua il messaggio della mamma – che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok?”.

“Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo. Ti abbraccio con la tua canzone preferita”, conclude la donna. Parole strazianti e cariche di dolore per una morte improvvisa e che, per i genitori, poteva essere evitata.

Infatti Michele aveva avuto strani sintomi già qualche giorno prima, come testimonia il suo ultimo post su Instagram. Secondo quanto raccontano i genitori era stato respinto dall’ospedale e rispedito a casa. La procura ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio colposo e disposto l’autopsia.

I genitori chiedono giustizia per quanto accaduto e infatti al momento hanno rimandato la data dei funerali. In una nota che hanno inviato alla magistratura si legge: “chiediamo alla magistratura di svolgere le necessarie indagini al fine di verificare se vi siano stati errori e/o omissioni antecedenti al ricovero al Maggiore che abbiano determinato irreversibilmente la sorte del proprio figlio (…) Approfittano di questo comunicato anche per informare che la data delle esequie verrà comunicata solo dopo che l’autorità giudiziaria avrà deciso quali azioni intraprendere”.