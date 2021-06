0 Facebook Mara Venier e l’incubo dopo l’intervento: “Non riesco a mangiare, a dormire, niente mi dà sollievo” Spettacolo 10 Giugno 2021 08:47 Di redazione 3'

E’ Mara Venier a raccontare in prima persona l’incubo che sta vivendo, l’intervento che l’ha costretta a letto. Un’operazione ai denti che si è rivelata un vero fallimento con risvolti negativi e gravi. La conduttrice è stata operata d’urgenza per una paresi facciale e ha preoccupato tutti: dai familiari ai tanti fan che la amano da tempo.

Mara Venier racconta cosa è accaduto dopo l’intervento al dente

In un’intervista al Corriere della Sera la presentatrice ha raccontato di stare ancore “Malissimo, è un incubo. La vita mi è cambiata in un secondo. Sono tornata a casa, ma sono distrutta. Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità. Prendo antibiotici e cortisone. Sto sveglia tutte le notti, non riesco a dormire. Mangio solo gelati. Stamattina alle 4 mettevo a posto gli armadi per non impazzire”.

Prova a ricostruire l’accaduto di quell’intervento che si è rivelato un incubo: “Lunedì sono andata dal dentista per un problema a un dente. Doveva essere una cosa veloce. E’ stato un intervento di 8 ore. Sono tornata a casa distrutta. Stavo male, ma soprattutto non passava quell’effetto di anestesia. Avevo sempre la faccia bloccata. Ho chiamato il dentista più volte, ma mi rassicurava dicendomi che è normale in interventi come questi”.

Dopo qualche giorno i sintomi peggiorano così Mara chiama un amico che “Mi ha fatto andare subito di corsa dal dottor Valentino Valentini, chirurgo maxillofacciale che benedico. Mi ha fatto fare subito un esame neurologico e, capita la gravità della situazione, il venerdì mi ha operata. Un lungo intervento durante il quale mi hanno tolto quell’impianto messo dal dentista. Era quello che aveva lesionato il nervo. Il problema è che avrebbe dovuto essere rimosso subito, invece purtroppo sono trascorsi 5 giorni. Purtroppo la paresi è rimasta. Ora devo solo pregare Iddio che il nervo possa riprendersi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia per “aggiustarlo”. Il chirurgo spera davvero di non dover intervenire.

Mara Venier non tornerà a Domenica In

Nonostante ciò Mara domenica è tornata a condurre Domenica In, ma annuncia che non tornerà: “Non ce la faccio. Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono davvero terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale. Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”.

La conduttrice conclude mostrando tutto il suo dolore. Nemmeno il marito Nicola e il caro nipotino riescono a darle sollievo. Mara è davvero provata e vuole attorno a sé solo l’equipe di medici che la sta seguendo perché ha paura di non superare questo momento psicologicamente.