Felice Grieco ha riconosciuto la donna che 17 anni fa ha visto alla stazione di Milano con una bambina che somigliava a Denise Pipitone. E’ questa un’importante svolta che potrebbe fornire utili elementi alle indagini incorso sulla sparizione della bambina. La guardia giurata l’aveva dichiarato qualche giorno fa, aveva detto di aver visto un articolo e di essere certo che fosse lei.

Chi è la donna rom del filmato con Danàs

La donna è Silvana Jankovic, sarebbe lei la persona che appare nel filmato giurato dalla guardia giurata. Oggi ha 45 anni ed è di origini croate, nota come la ‘regina del borseggio’ era stata arrestata nel 2017, ma da quando era stata messa ai domiciliari ha fatto perdere le sue tracce. Aveva ricevuto una pena di 8 anni e 3 mesi per diversi reati contro il patrimonio.

Felice Grieco riconosce la donna del video girato a Milano

Intanto Felice Grieco qualche giorno fa aveva raccontato di essersi recato dai carabinieri per rilasciare la sua testimonianza rispetto a quella donna: “Confermo di essermi recato in caserma, lo scorso giovedì pomeriggio non appena il volto di quella donna mi è riapparso davanti, sulla cronaca di Osimo Oggi datata maggio 2019; un articolo che raccontava dell’arresto ad Osimo di quattro zingare rom abruzzesi e che poneva a corredo foto di repertorio, estranee ai fatti narrati” .

Dopo aver visto quell’articolo in cui si parlava di quegli arresti, Grieco ha detto di aver riconosciuto la donna: “É stato come un flash, un colpo al cuore, un ritornare indietro al 2004 tanto ho avuto la certezza di aver rivisto, in quella foto, la persona filmata con ‘Denisa’, così la donna chiamava la piccola”. Ora gli inquirenti potrebbero cercare la Jankovic per comprendere se abbia avuto un ruolo nella scomparsa della bambina.