Emergono sempre nuovi dettagli nel caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004. Com’era stato anticipato da Milo Infante, durante la puntata odierna di “Ore 14” è stata mostrata una nuova lettera di una persona che avrebbe notizie sulla sparizione della bambina, inviata agli inquirenti.

Nuovo testimone nel caso di Denise Pipitone

Tempo fa era stata inviata un’altra missiva allo studio legale di Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio. Adesso è comparsa una nuova lettera che, secondo quanto riferito da Milo Infante, sarebbe anche firmata a differenza della precedente che invece era anonima.

Il testimone avrebbe tirato in ballo Claudio Corona, ma spiega di non voler diventare un collaboratore di giustizia. “Io voglio la verità su Denise (…). Non sono un collaboratore di giustizia e mai lo sarò. Ho frequentato molto Mauro Corona ma ripeto non sarò mai un collaboratore di giustizia (…)”. Sembrerebbe, dunque, che questa persona abbia informazioni importanti per ricostruire quanto accaduto a Denise Pipitone.

La lettera