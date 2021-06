0 Facebook Bonifico e fattura per il ‘pizzo’ e vigili urbani infedeli: così il clan gestiva le sue attività sul territorio Cronaca 8 Giugno 2021 13:26 Di redazione 3'

Se il commerciante vittima del “pizzo” pagava con un bonifico, poteva ricevere anche una fattura da usare per “scaricare” la “spesa”: e’ una “primizia” investigativa, una sorta di racket 2.0, quello emerso dall’inchiesta della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Napoli che oggi hanno arrestato 31 persone ritenute dalla DDA appartenenti o che comunque avrebbero favorito il clan degli Amato Pagano di Secondigliano.

Una ditta compiacente, dopo avere ricevuto il bonifico, restituiva la somma in contanti al clan trattenendo per se’ l’importo dell’Iva. Infine emetteva “regolare” fattura al commerciale. Per controllare il territorio di Melito di Napoli il clan degli Amato Pagano si avvaleva anche di due agenti della Polizia Municipale: e’ quanto emerge dall’inchiesta della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile del capoluogo campano che oggi hanno arrestato 31 persone ritenute dalla Direzione distrettuale antimafia (Ddda) appartenenti o che comunque avrebbero favorito gli Amato Pagano di Secondigliano.

I due pubblici ufficiali, secondo gli inquirenti, andavano nei negozi e nei cantieri edili contestando delle irregolarita’ amministrative alle quali, poi, non seguiva alcuna verbalizzazione. I vigili urbani suggerivano alle vittime la possibilita’ di rivolgersi ai rappresentanti del clan per evitare conseguenze, ampliando cosi’, secondo gli investigatori, il novero delle vittime soggette a estorsione.

ELENCO SOGGETTI DESTINATARI DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE (GDF)

BALIDO Rosario, nato a Napoli l’8/01/1955;

BOGGIA Giovanni, nato a Melito di Napoli (NA) il 25/04/1954;

CAPOZZI Francesco, nato a Melito di Napoli (NA) il 02.08.1956;

CHIARIELLO Salvatore, nato a Napoli il 7/08/1972;

CRISTIANO Claudio, nato a Napoli il 30/06/1991;

DE MASE Domenico, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 13/03/1975;

DE PANICIS Raffaele, nato a Napoli il 04/03/1987;

MAISTO Gianni, nato ad Aversa (CE) il 13/11/1984;

MAISTO Stefano, nato a Melito di Napoli (NA) il 28/03/1964;

MARRONE Giovanni, nato a Melito di Napoli (NA) il 16/11/1957;

MILIARDI Antonio, nato a Napoli il 31/8/1978;

PAPA Antonio, nato a Melito di Napoli (NA) il 7/9/1961;

PAPA Rocco, nato a Napoli il 22/02/1968;

PELLECCHIA Giuseppe, nato a Napoli il 27/11/1981;

SEVERINO Andrea, nato a Napoli il 10/11/1975;

SINISTRO Giuseppe, nato a Napoli il 13/05/1968;

SCHIAVONE Nicola, nato a Napoli il 09/09/1985.

ELENCO SOGGETTI DESTINATARI DEGLI ARRESTI DOMICILIARI (GDF)

COPPOLA Andrea, nato a Napoli il 18/06/1980;

MARRONE Gaetano, nato a Melito di Napoli (NA) il 13/01/1962;

MARRONE Luigi, nato ad Aversa (CE) l’11/07/1985;

MOIO Eduardo, nato il 18/09/1972 a Napoli;

MAGLIONE Vincenzo, nato il 25/09/1982 a Napoli;

RISO Michele, nato a Napoli l’08/02/1979;

BOGGIA Nicolina, nata ad Aversa (CE) l’11/08/1980;

DI GIROLAMO Domenico, nato a Giugliano in Campania (NA) il 20/08/1967;

DE LUCA Maria, nata a Napoli il 24/09/1972;

ELENCO SOGGETTI DESTINATARI DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE (POLIZIA DI STATO)

ARUTA Sebastiano, nato a Napoli il 7/05/1986;

LIGUORI Marco, nato a Napoli il 17/06/1985;

MUROLO Fortunato, nato a Napoli il 29/12/1970;

ROSELLI Salvatore, nato a Napoli il 20/02/1976;

TORTORA Raffaele, nato a Napoli il 27/02/1965;