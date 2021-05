0 Facebook Frazzitta incontra testimone lettera anonima: “Ho visto io Denise quel giorno, piangeva e urlava” Cronaca 28 Maggio 2021 11:29 Di redazione 2'

Giacomo Frazzitta avrebbe incontrato l’autore della famosa lettera anonima. A riportare la notizia è Live Sicilia. Qualche settimana fa il legale di Piera Maggio aveva ricevuto presso il suo studio legale una missiva in cui una persona diceva di aver visto Denise Pipitone il giorno in cui è scomparsa in auto con tre persone.

Chi è il testimone della lettera anonima inviata a Frazzitta, l’incontro

Sempre nella lettera questa persona aveva detto che la bambina piangeva e urlava “aiuto mamma”. Il testimone pare essere sicuro che si trattasse di Denise e ha spiegato che fino ad oggi aveva preferito non parlare per paura. Non si sa però il timore nei confronti di chi fosse. Ora però avrebbe deciso di farsi avanti. Frazzitta e Piera Maggio dopo aver ricevuto la lettera avevano invitato questa persona a farsi avanti, ad aiutare loro a ricostruire quanto accaduto quel maledetto giorno.

LEGGI ANCHE: LE PAROLE DI ANNA CORONA

Giacomo Frazzitta incontra l’autore della lettera anonima

Finalmente Frazzitta e questo testimone si sarebbero incontrati, chiaramente in gran segreto e probabilmente il legale avrà ascoltato il suo racconto. All’interno della lettera, già era stato detto, ci sono elementi credibili e corrispondenti anche a cose emerse nelle prime indagini. Ora bisognerà comprendere se anche gli investigatori ascolteranno questo testimone. Quel che è certo è che un altro passo in avanti e stato fatto in una vicenda che attende una risoluzione da 17 anni.